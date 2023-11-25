«Сюрприз»: На Украине озвучили новые угрозы Крымскому мосту
Глава СБУ Малюк: РФ ждет много сюрпризов, Крымский мост обречен
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Он рассказал о подрывах сооружения с помощью управляемых из Киева БПЛА.
Украина собирается устроить новые теракты на Крымском мосту, он обречен. Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме «Крымский мост на бис» телеканала «1+1».
«Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту», — сказал он.
Малюк также подчеркнул, что мост будет в любом случае уничтожено. Глава СБУ также напомнил о двух терактах на сооружении, произошедших в прошлом и текущем годах. Он рассказал, как его команда подрывала мост, в том числе с помощью морских дронов Sea Baby, «управляемыми из Киева».
Первый теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября 2022 года. Там произошел подрыв грузовика, из-за чего загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, а также частично обрушились два автомобильных пролета.
После этого Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.
В ночь на 17 июля 2023 года два украинских беспилотных надводных аппарата атаковали Крымский мост. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. Во вторник, 18 июля, в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что Песков прокомментировал слухи о строительстве тоннеля под Крымским мостом.
- 25 нояб
- Зеленский решился: на Украине вернут с фронта часть боевиков, призванных до СВО
- 25 нояб
- Взрывы, сирены: обстановка на Украине по состоянию на 25 ноября
- 25 нояб
- Так работают штурмовики Су-25. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 25 нояб
- «За мужество и отвагу»: какие подвиги совершал погибший в зоне СВО журналист Максудов
- 25 нояб
- «Сложный кусочек»: Украина может остаться без обещанных F-16
- 25 нояб
- Запад сдается: российские средства РЭБ сбивают с курса натовские ракеты
- 25 нояб
- «Приехал и сказал»: кто отговорил Украину завершить конфликт в 2022 году
- 24 нояб
- Орел с сюрпризом: замаскированный под птицу украинский БПЛА посадили в зоне СВО
- 24 нояб
- «Копят ракеты»: какую тайную операцию готовят страны НАТО на Украине
- 24 нояб
- «План Б»: США и Германия задумались о переговорах по конфликту на Украине
Читайте также
94%
0.69 96.92
0.69
Нашли ошибку?