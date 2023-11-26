Украина готовится к обороне, Россия наращивает военную мощь: что изменилось в зоне СВО
Пока Украина готовится к обороне, РФ кратно наращивает огневую мощь
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
Российский ВПК наращивает военное производство.
В Киеве, судя по всему, отказались от идеи наступать, хоть и не признаются. Зеленский продолжает обещать своим западным кураторам «успехи» на поле боя. Но уже без уточнения места, времени, масштабов.
Но на деле Министерство обороны Украины организовало первую рабочую группу по вопросам фортификаций, то есть оборонительных сооружений. Первую линию обязали строить военных инженеров, вторую и третью — гражданских. Три линии обороны. Это чтобы удобнее было наступать?
Российский ВПК наращивает военное производство, как заявил Сергей Шойгу, а финансирование гособоронзаказа увеличено вдвое. По отдельным направлениям производство выросло кратно: поставки в войска бронетехники в три раза, артиллерии и РСЗО в пять раз, остальных средств поражения, то есть снарядов и бомб в 12 раз, беспилотных летательных аппаратов в 16 раз.
При этом поставляемая техника постоянно модернизируется. Как отметили военные эксперты, дроны камикадзе типа «Ланцет», и без того хорошо зарекомендовавшие себя, стали еще точнее, у них новая система наведения, которую невозможно ослепить радиопомехами, а заряд взрывается за два-три метра до цели, делая бесполезной кустарную защиту. Он весь этот хлам разрезает.
В небе над Киевом заметили новые «Герани» большие ударные дроны были черного цвета, что повышает их маскировку. Хваленое западное ПВО оказалось бессильно против тихоходных «газонокосилок» — как их называют за характерное жужжание.
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