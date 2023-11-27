Кочующая гаубица Д-20 с именем «Ярость» уничтожает укрепрайоны ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
Главным преимуществом кочующей гаубицы является внезапное появление и быстрая смена позиции.
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ показало боевую работу расчета кочующей гаубицы Д-20 в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении. Основные задачи российских военных — уничтожение техники и замаскированных укрепрайонов противника.
Но на самом деле, защитники Донбасса способны на многое: под огнем гаубиц горит не только натовская техника, но и склады боеприпасов, разрушаются оборонительные сооружения ВСУ, уничтожается артиллерия.
Данные о цели могут поступить в любой момент. На видео — реальная боевая работа гаубицы Д-20. У расчета кочующей 152-мм пушки есть буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы, и производство первого выстрела. Работают как отлаженный механизм, где каждый военнослужащий четко знает свой маневр.
В небе над целью дежурит беспилотник, и разведчики помогают артиллеристам корректировать огонь.
Главным преимуществом кочующей гаубицы является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы, что позволяет держать противника в постоянном напряжении, наносить ему эффективное огневое поражение, при этом сохраняя жизни российских военнослужащих, технику и вооружение.
Расчет окрестил гаубицу Д-20 именем «Ярость». На счету российских военных десятки пораженных целей — минометы противника, его артиллерия, укрепленные опорники и замаскированные наблюдательные пункты.
Также 5-tv.ru публикует видео вылетов экипажей самолетов Су-34. Экипажи истребителей-бомбардировщиков круглосуточно несут дежурство.
Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных Сил России в любое время суток и любых метеорологических условиях.
Ранее 5-tv.ru показывал, как экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удар по ВСУ в Серебрянском лесничестве.
- 27 нояб
- Экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удар по ВСУ в Серебрянском лесничестве
- 27 нояб
- Перевоплощение в Осла и скандал с комиком: чем сейчас занимается Дмитрий Дюжев
- 27 нояб
- Сенат США в скором времени решит судьбу Украины
- 27 нояб
- Скорость и точность: как авиация обеспечила господство России в небе спецоперации
- 27 нояб
- «Зеленский будет в истерике биться»: Европа нанесла сокрушительный удар по Украине
- 26 нояб
- Депутат Верховной рады потребовала отставки главкома ВСУ Валерия Залужного
- 26 нояб
- Самый главный страх. Чего боится командование ВСУ
- 26 нояб
- Украинский генерал Кривонос обвинил Зеленского во вранье о России
- 26 нояб
- Уже мало кто верит: жители Украины устали от конфликта в стране
- 26 нояб
- ВС РФ улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении
Читайте также
86%
0.69 96.92
0.69
Нашли ошибку?