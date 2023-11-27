Кочующая гаубица Д-20 с именем «Ярость» уничтожает укрепрайоны ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

Минобороны РФ показало боевую работу расчета кочующей гаубицы Д-20 в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении. Основные задачи российских военных — уничтожение техники и замаскированных укрепрайонов противника.

Но на самом деле, защитники Донбасса способны на многое: под огнем гаубиц горит не только натовская техника, но и склады боеприпасов, разрушаются оборонительные сооружения ВСУ, уничтожается артиллерия.

Данные о цели могут поступить в любой момент. На видео — реальная боевая работа гаубицы Д-20. У расчета кочующей 152-мм пушки есть буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы, и производство первого выстрела. Работают как отлаженный механизм, где каждый военнослужащий четко знает свой маневр.

В небе над целью дежурит беспилотник, и разведчики помогают артиллеристам корректировать огонь.

Главным преимуществом кочующей гаубицы является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы, что позволяет держать противника в постоянном напряжении, наносить ему эффективное огневое поражение, при этом сохраняя жизни российских военнослужащих, технику и вооружение.

Расчет окрестил гаубицу Д-20 именем «Ярость». На счету российских военных десятки пораженных целей — минометы противника, его артиллерия, укрепленные опорники и замаскированные наблюдательные пункты.

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