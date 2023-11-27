Кочующая гаубица Д-20 с именем «Ярость» уничтожает укрепрайоны ВСУ: лучшее видео из зоны СВО

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 1 028 0

Главным преимуществом кочующей гаубицы является внезапное появление и быстрая смена позиции.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны РФ показало боевую работу расчета кочующей гаубицы Д-20 в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении. Основные задачи российских военных — уничтожение техники и замаскированных укрепрайонов противника.

Но на самом деле, защитники Донбасса способны на многое: под огнем гаубиц горит не только натовская техника, но и склады боеприпасов, разрушаются оборонительные сооружения ВСУ, уничтожается артиллерия.

Данные о цели могут поступить в любой момент. На видео — реальная боевая работа гаубицы Д-20. У расчета кочующей 152-мм пушки есть буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы, и производство первого выстрела. Работают как отлаженный механизм, где каждый военнослужащий четко знает свой маневр.

В небе над целью дежурит беспилотник, и разведчики помогают артиллеристам корректировать огонь.

Главным преимуществом кочующей гаубицы является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы, что позволяет держать противника в постоянном напряжении, наносить ему эффективное огневое поражение, при этом сохраняя жизни российских военнослужащих, технику и вооружение.

Расчет окрестил гаубицу Д-20 именем «Ярость». На счету российских военных десятки пораженных целей — минометы противника, его артиллерия, укрепленные опорники и замаскированные наблюдательные пункты.

Также 5-tv.ru публикует видео вылетов экипажей самолетов Су-34. Экипажи истребителей-бомбардировщиков круглосуточно несут дежурство.

Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных Сил России в любое время суток и любых метеорологических условиях.

Ранее 5-tv.ru показывал, как экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удар по ВСУ в Серебрянском лесничестве.

Тема:
Спецоперация
27 нояб
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удар по ВСУ в Серебрянском лесничестве
27 нояб
Перевоплощение в Осла и скандал с комиком: чем сейчас занимается Дмитрий Дюжев
27 нояб
Сенат США в скором времени решит судьбу Украины
27 нояб
Скорость и точность: как авиация обеспечила господство России в небе спецоперации
27 нояб
«Зеленский будет в истерике биться»: Европа нанесла сокрушительный удар по Украине
26 нояб
Депутат Верховной рады потребовала отставки главкома ВСУ Валерия Залужного
26 нояб
Самый главный страх. Чего боится командование ВСУ
26 нояб
Украинский генерал Кривонос обвинил Зеленского во вранье о России
26 нояб
Уже мало кто верит: жители Украины устали от конфликта в стране
26 нояб
ВС РФ улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении
-4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:45
На юг РФ обрушился «Шторм века»: что происходит в Крыму и Севастополе
6:21
Отец покойной Жанны Фриске объяснил нападки Распутиной: «Не очень умная»
6:00
Кочующая гаубица Д-20 с именем «Ярость» уничтожает укрепрайоны ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
5:41
Названо имя лауреата Букеровской премии 2023 года
5:20
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удар по ВСУ в Серебрянском лесничестве
4:57
Психологическое бесплодие: почему здоровые женщины не могут забеременеть

Сейчас читают

«Интенсивно заниматься»: Орнелла Мути продолжает учить русский язык
«Приезжала сюда по любви»: Орнелла Мути рассказала, почему регулярно возвращается в Россию
Кочующая гаубица Д-20 с именем «Ярость» уничтожает укрепрайоны ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд