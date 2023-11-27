Без единого выстрела: как морпехи захватили два пункта ВСУ под Угледаром
Российские морпехи захватили два пункта ВСУ под Угледаром
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Заметив наших бойцов, украинские боевики спешно покинули позиции.
Штурмовики передовой бронегруппы пересекают линию южно-донецкого фронта. Десант высаживается под Угледаром. Бойцы занимают огневые точки. Цель- взять контроль над вражеским опорником. Выставив дозорных, морпехи прорываются вперед.
Для маскировки передвижения группа 155-я бригады морской пехоты тихоокеанского флота использует дымовую завесу.
Эту ключевую лесополосу с двумя опорными пунктами штурмовики смогли взять без единого выстрела. Противник даже не принял бой, отошел назад. В последние недели это обычное поведение ВСУ- делятся личными наблюдениями морпехи, которые только что вернулись с передовой.
Теряя контроль над опорными пунктами, ВСУ в отчаянии стягивает в Угледар все доступные резервы. Не жалеют ни своих солдат, ни снарядов. Бьют, как правило от безысходности наотмашь, чаще всего — мимо.
Бросок и молниеносный захват вражеской территории. Морская пехота Тихоокеанского и Балтийского флотов работают сообща. Заняв бывшие позиции бежавших ВСУ тут же передают их новые координаты нашей артиллерии.
Мощный шквальный огонь по вражеским позициям — на этих кадрах массированное подавление ВСУ огнем градов.
Крепкая оборона противника в этом секторе продавлена. Можно идти вперед.
Морпехи стремительно передвигаются вдоль всей линии фронта на своих бронемашинах и пресекают возможные вылазки противника точным огнем — всегда первыми принимают бой. Не уступают врагу ни метра.
Морская пехота — это особое подразделение: боевое братство, в котором каждый военнослужащий прикрывает другого на линии огня. И сейчас у этой элитной группы бойцов особая задача — помочь нашим наземным группам поставить точку в решающем сражении за Угледар. Учитывая настрой морских пехотинцев — это дело времени.
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