Заметив наших бойцов, украинские боевики спешно покинули позиции.

Штурмовики передовой бронегруппы пересекают линию южно-донецкого фронта. Десант высаживается под Угледаром. Бойцы занимают огневые точки. Цель- взять контроль над вражеским опорником. Выставив дозорных, морпехи прорываются вперед.

Для маскировки передвижения группа 155-я бригады морской пехоты тихоокеанского флота использует дымовую завесу.

Эту ключевую лесополосу с двумя опорными пунктами штурмовики смогли взять без единого выстрела. Противник даже не принял бой, отошел назад. В последние недели это обычное поведение ВСУ- делятся личными наблюдениями морпехи, которые только что вернулись с передовой.

Теряя контроль над опорными пунктами, ВСУ в отчаянии стягивает в Угледар все доступные резервы. Не жалеют ни своих солдат, ни снарядов. Бьют, как правило от безысходности наотмашь, чаще всего — мимо.

Бросок и молниеносный захват вражеской территории. Морская пехота Тихоокеанского и Балтийского флотов работают сообща. Заняв бывшие позиции бежавших ВСУ тут же передают их новые координаты нашей артиллерии.

Мощный шквальный огонь по вражеским позициям — на этих кадрах массированное подавление ВСУ огнем градов.

Крепкая оборона противника в этом секторе продавлена. Можно идти вперед.

Морпехи стремительно передвигаются вдоль всей линии фронта на своих бронемашинах и пресекают возможные вылазки противника точным огнем — всегда первыми принимают бой. Не уступают врагу ни метра.

Морская пехота — это особое подразделение: боевое братство, в котором каждый военнослужащий прикрывает другого на линии огня. И сейчас у этой элитной группы бойцов особая задача — помочь нашим наземным группам поставить точку в решающем сражении за Угледар. Учитывая настрой морских пехотинцев — это дело времени.