Без единого выстрела: как морпехи захватили два пункта ВСУ под Угледаром

Эфирная новость 88 0

Российские морпехи захватили два пункта ВСУ под Угледаром

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Заметив наших бойцов, украинские боевики спешно покинули позиции.

Штурмовики передовой бронегруппы пересекают линию южно-донецкого фронта. Десант высаживается под Угледаром. Бойцы занимают огневые точки. Цель- взять контроль над вражеским опорником. Выставив дозорных, морпехи прорываются вперед.

Для маскировки передвижения группа 155-я бригады морской пехоты тихоокеанского флота использует дымовую завесу.

Эту ключевую лесополосу с двумя опорными пунктами штурмовики смогли взять без единого выстрела. Противник даже не принял бой, отошел назад. В последние недели это обычное поведение ВСУ- делятся личными наблюдениями морпехи, которые только что вернулись с передовой.

Теряя контроль над опорными пунктами, ВСУ в отчаянии стягивает в Угледар все доступные резервы. Не жалеют ни своих солдат, ни снарядов. Бьют, как правило от безысходности наотмашь, чаще всего — мимо.

Бросок и молниеносный захват вражеской территории. Морская пехота Тихоокеанского и Балтийского флотов работают сообща. Заняв бывшие позиции бежавших ВСУ тут же передают их новые координаты нашей артиллерии.

Мощный шквальный огонь по вражеским позициям — на этих кадрах массированное подавление ВСУ огнем градов.

Крепкая оборона противника в этом секторе продавлена. Можно идти вперед.

Морпехи стремительно передвигаются вдоль всей линии фронта на своих бронемашинах и пресекают возможные вылазки противника точным огнем — всегда первыми принимают бой. Не уступают врагу ни метра.

Морская пехота — это особое подразделение: боевое братство, в котором каждый военнослужащий прикрывает другого на линии огня. И сейчас у этой элитной группы бойцов особая задача — помочь нашим наземным группам поставить точку в решающем сражении за Угледар. Учитывая настрой морских пехотинцев — это дело времени.

Тема:
Спецоперация
27 нояб
Решила вернуться? Клара Новикова вышла на связь после затяжного отсутствия
27 нояб
«Не хотят быть мясом»: украинский военнопленный рассказал о числе отказников
27 нояб
«Мы готовимся»: ВСУ опасаются следующего шага России в конфликте
27 нояб
Кочующая гаубица Д-20 с именем «Ярость» уничтожает укрепрайоны ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
27 нояб
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удар по ВСУ в Серебрянском лесничестве
27 нояб
Перевоплощение в Осла и скандал с комиком: чем сейчас занимается Дмитрий Дюжев
27 нояб
Сенат США в скором времени решит судьбу Украины
27 нояб
Скорость и точность: как авиация обеспечила господство России в небе спецоперации
27 нояб
«Зеленский будет в истерике биться»: Европа нанесла сокрушительный удар по Украине
26 нояб
Депутат Верховной рады потребовала отставки главкома ВСУ Валерия Залужного
-4° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.81
0.69 96.92
0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:19
Заботливая жена или хитрая интриганка: скандал за скандалом вдовы Караченцова
11:17
«Всю ночь чистили»: обрушившийся на Москву снегопад стал самым мощным за 40 лет
11:03
«Конкретный армагеддон»: как жители Крыма борются с непогодой
10:57
Спрос оказался слишком велик: лимиты по льготной ипотеке могут увеличить
10:41
«Новый роман»: Ольга Рапунцель заметно похорошела после развода
10:29
В Крыму из-за стихии объявлен режим ЧС

Сейчас читают

Провокация или референдум? Последние шансы для Зеленского
Орнелла Мути чуть не расплакалась на глазах журналистов
Кочующая гаубица Д-20 с именем «Ярость» уничтожает укрепрайоны ВСУ: лучшее видео из зоны СВО
«По кино скучаю» — Андрей Чадов о свадьбе, карьере и отсутствии близости с братом

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд