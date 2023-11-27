«Не хотят быть мясом»: украинский военнопленный рассказал о числе отказников

По словам боевика, людей в ВСУ категорически не хватает.

Украинский военнопленный 118-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Куманский заявил, что в последнее время число «отказников» в подразделении стремительно растет. Об этом сообщили Минобороны РФ, опубликовав видео с признанием боевика.

По его словам, люди не хотят становиться «мясом». Военнопленный задается вопросом, чем «думают командиры».

«Мысли уже давно подбирались, чтобы уйти в СОЧ (самовольное оставление части)», — рассказал Куманский.

Украинский солдат объяснил, что людей тянут из любых подразделений с целью «позакрывать дырки на линии фронта», причем почти все они без опыта и подготовки.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Москва приняла решение оказать военную поддержку провозглашенным республикам ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия провела с Украиной обмен телами погибших солдат.