Один человек погиб в результате обрушившейся на Крым стихии

Один человек погиб в результате непогоды в Крыму. Об этом сообщили власти региона, комментируя погодные условия.

«Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — рассказал в эфире федерального телеканала советник главы Крыма Олег Крючков.

Юг России принял удар сильнейшего средиземноморского циклона. Он принес ураганный ветер до 40 метров в секунду и обильные осадки.