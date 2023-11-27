Один человек погиб в результате обрушившейся на Крым стихии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 17 0

Южные регионы России приняли на себя удар мощнейшего циклона.

Один человек погиб в результате обрушившейся на Крым стихии

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Погода

Один человек погиб в результате непогоды в Крыму. Об этом сообщили власти региона, комментируя погодные условия.

«Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — рассказал в эфире федерального телеканала советник главы Крыма Олег Крючков.

Юг России принял удар сильнейшего средиземноморского циклона. Он принес ураганный ветер до 40 метров в секунду и обильные осадки.

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Погода
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