«Идея призрачна»: в США поставили крест на планах Украины

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 58 0

Дипломат из США Хаас: идея Украины вернуть 20% территорий призрачна

«Идея призрачна»: в США поставили крест на планах Украины

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому указали, что пора обратить внимание на другие вещи, украинская армия не справляется.

Украине вряд ли удастся вернуть территории. Об этом заявил президент Совета по международным отношениям США Ричард Хаас в интервью CNN.

Дипломат указал, что армия Украины терпит только неудачи в конфликте с Россией. В связи с этим Владимиру Зеленскому стоит сконцентрироваться не на возвращении земель, а на удержании оставшихся.

«Идея о том, что Украина вернет двадцать процентов территории, принадлежащих сейчас России, призрачна, нет предпосылок считать, что это удастся сделать», — сказал Хаас.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся к возможному расширению конфликта с Россией.

Тема:
Спецоперация
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