«Мы готовимся»: ВСУ опасаются следующего шага России в конфликте

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 97 0

В ВСУ заявили о расширении конфликта с РФ при увеличении производства оружия

«Мы готовимся»: ВСУ опасаются следующего шага России в конфликте

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Тема:
Спецоперация

Боевики армии Украины уже начали строить оборонительные сооружения.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовятся к возможному расширению конфликта с Россией. Об этом заявил генерал-лейтенант армии Украины Сергей Наева.

По словам командующего, конфликт может выйти за пределы востока и юга страны. Он связывает это с увеличением Россией производства оружия и развитием новых военных технологий.

«Мы к этому готовимся. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и обучаем наши войска», — приводит слова генерал-лейтенанта ВСУ ABC News.

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Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую тайную операцию готовят страны НАТО на Украине.

Тема:
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