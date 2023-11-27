Москва и Петербург замерли в ожидании? Циклон из Крыма несется на север
В Санкт-Петербург и Москву придет циклон из Крыма
Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru
Черная метель — далеко не самое страшное, что нас может ждать.
Крупнейший за последние 40 лет снегопад накрыл Москву и Подмосковье. В регион этой ночью пришла «черная метель». Это явление обычно характерно для крайнего севера, когда сильный снег идет большими хлопьями, видимость практически нулевая.
Коммунальные службы работают в усиленном режиме. На дороги вышли тысячи единиц спецтехники. Но пока они не совсем справляются - ситуация остается сложной.
Огромные очереди на остановках общественного транспорта в Подмосковье. В столице с перебоями сейчас ходят трамваи. Цены на такси выросли в 1,5-2 раза. В московских аэропортах задержаны или отменены около 50-ти рейсов. Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте. Вечером в городе ждут девятибальные пробки.
Спасатели предупреждают москвичей, что весь день в городе будет идти ледяной дождь вперемешку с мокрым снегом. Этот ноябрь также стал одним из самых щедрых на осадки. С начала месяца выпало уже полторы месячных нормы.
Циклон, который принес в Москву "черную метель" в ближайшие часы доберется и до Петербурга. Жителей города и области уже предупредили о метели. Сильный снег будет идти вплоть до среды.
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