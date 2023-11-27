Москва и Петербург замерли в ожидании? Циклон из Крыма несется на север

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В Санкт-Петербург и Москву придет циклон из Крыма

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Погода

Черная метель — далеко не самое страшное, что нас может ждать.

Крупнейший за последние 40 лет снегопад накрыл Москву и Подмосковье. В регион этой ночью пришла «черная метель». Это явление обычно характерно для крайнего севера, когда сильный снег идет большими хлопьями, видимость практически нулевая.

Коммунальные службы работают в усиленном режиме. На дороги вышли тысячи единиц спецтехники. Но пока они не совсем справляются - ситуация остается сложной.

Огромные очереди на остановках общественного транспорта в Подмосковье. В столице с перебоями сейчас ходят трамваи. Цены на такси выросли в 1,5-2 раза. В московских аэропортах задержаны или отменены около 50-ти рейсов. Водителей просят воздержаться от поездок на личном транспорте. Вечером в городе ждут девятибальные пробки.

Спасатели предупреждают москвичей, что весь день в городе будет идти ледяной дождь вперемешку с мокрым снегом. Этот ноябрь также стал одним из самых щедрых на осадки. С начала месяца выпало уже полторы месячных нормы.

Циклон, который принес в Москву "черную метель" в ближайшие часы доберется и до Петербурга. Жителей города и области уже предупредили о метели. Сильный снег будет идти вплоть до среды.

Тема:
Погода
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