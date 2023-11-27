«Если не Россия, то кто?» — замглавы Минюста Украины высказалась о переговорах
Замглавы Минюста Украины Мудра отвергла возможность мира с Россией
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
Чиновник считает, что ее страна никогда не пойдет на это.
Украина никогда не пойдет на мир с Россией, если в соответствующем документе не будет пункта о репарациях. Об этом заявила замглавы Минюста Украины Ирина Мудра.
«Кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала Мудра украинскому изданию «Цензор».
Спецоперация России на Украине
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Заморозка Украиной переговорного процесса
Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине растет число граждан, которые готовы пожертвовать территориями ради достижения мира с Россией.
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