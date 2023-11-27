Минобороны: украинский беспилотник уничтожен в небе над Смоленской областью

Это далеко не первая попытка ВСУ нанести удар по российской территории.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Киевский режим в очередной раз попытался атаковать российские города. По данным Минобороны, 26 ноября около 23:20 по московскому времени в небе над Смоленской областью был замечен и уничтожен украинский беспилотник.
В ведомстве уточняют, что дрон самолетного типа был направлен на объект в регионе.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен», — уточнили в Минобороны.
Предыдущая попытка атаковать регион была осуществлена ВСУ также 26 ноября. Также ВСУ пытались нанести удар беспилотниками в середине ноября, а 1 октября ПВО сбили сразу три дрона за короткий промежуток времени.
Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о падении беспилотника в Тульской области.
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