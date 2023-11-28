Санкт-Петербург накрыла «черная метель»: когда закончится снегопад?
Снегопад в Санкт-Петербурге продлится до вечера 28 ноября
Фото, видео: Александр Демьянчук / ТАСС; 5-tv.ru
Обильные осадки парализовали Северную столицу.
Черная метель бросила вызов петербуржцам. Идя в северную столицу, она заметала трассу М-11. А добравшись в город — тут же сковала его десятибалльными пробками. Автобусов не дождешься, да и сесть в них невозможно — общественный транспорт был просто переполнен.
На дорогах все больше аварий — машины стоят в снежном месиве, соблюдать дистанцию крайне сложно. Пробка сейчас и в небе — рейсы в Пулкове задерживаются или вовсе отменены. Самолеты вынуждены делать не один круг, прежде, чем им разрешат посадку или развернут в Москву.
Петербург накрыла сильная метель, и город встал в десятибалльные пробки, городской транспорт по маршруту идет с большими задержками. Когда непогода оставит жителей Петербурга в покое, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Будков.
По предварительным прогнозам синоптиков, снегопад будет идти всю ночь ночью и даже весь вторник.
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