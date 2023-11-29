Фрегат Черноморского флота РФ поразил военные объекты ВСУ «Калибрами»

В Минобороны отметили, что корабли Черноморского флота решают задачи по предназначению в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения.
Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Фрегат Черноморского флота России нанес удар по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр». Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.
«Действуя в акватории Черного моря экипаж фрегата Черноморского флота получил внезапную задачу по нанесению в кратчайшие сроки удара крылатыми ракетами комплекса „Калибр“ по объектам военной инфраструктуры противника», — сообщили в ведомстве.
К слову, корабли Черноморского флота решают задачи по предназначению в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения. Они, взаимодействуя с самолетами и вертолетами Морской авиации, патрулируют в акватории возле Крымского полуострова, тем самым непрерывно осуществляют поиск и уничтожение безэкипажных катеров, а также нацелены на ликвидацию состава скоростных десантных лодок ВСУ, вместе с тем и ведут мониторинг воздушного пространства.
Ранее 5-tv.ru показывал боевое применение береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота.
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