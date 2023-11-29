Западные союзники киевского режима продолжают снижать объемы поддержки. Получит ли Владимир Зеленский миллион снарядов в 2024 году?

Евросоюз не может поставить Украине миллион снарядов в рамках помощи к весне 2024 года. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter.

Западные страны продолжают снижать объемы помощи армии Украины. По словам Мишеля, для поставки такого количества снарядов Евросоюзу нужно больше времени.

«Мы выполним наше обещание, но это займет больше времени, чем хотелось бы. Планировалось поставить миллион боеприпасов к марту, но теперь, вне всяких сомнений, понадобится еще дополнительно несколько месяцев», — заявил глава Евросовета.

Мишель также указал на то, что сложившаяся ситуация говорит о том, что нужно менять подход к оборонной промышленности Европы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Украине, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия, по мнению американских экспертов, одержит победу в конфликте на Украине, поскольку является независимой во многих сферах, включая военную.