«До десяти сантиметров снега»: когда москвичам ожидать новую метель

Синоптик Вильфанд: в ночь на 30 ноября 2023 года Москву накроет метель
Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Особенно внимательными стоит быть автомобилистам.
В ближайшие сутки в Москве погода резко ухудшится, а снега на улицах столицы станет еще больше. Об этом 5-tv.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.
Синоптик считает, что ясная погода, которая порадовала жителей Москвы в первой половине дня 29 ноября, испортится уже к вечеру.
«К центру европейской России, в частности, К Москве, приближается хорошо выраженный циклон. Температура начнет повышаться», — предупреждает эксперт.
По словам специалиста, вечером стоит ждать осадки, также усилится ветер, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. А в ночь на 30 ноября начнется уже обильный снегопад, по прогнозам — не менее пяти миллиметров. Это при том, что шесть миллиметров — пороговое значение, которое характеризуется сильным снегом.
«За сегодняшнюю ночь и завтрашний день выпадет от шести до десяти миллиметров. И высота снега подрастет тоже примерно на такое же количество, но уже в сантиметрах: на 6-10 сантиметров», — предупреждает Роман Вильфанд.
Такая неблагоприятная погода будет сопровождаться метелью, заносами на дорогах и гололедицей.
«Столбик термометра будет приближаться к нулевой отметке. Поэтому гололедица, то есть условия скольжения», — объясняет синоптик
Циклон в Москве задержится примерно на сутки. К вечеру 30 ноября погода стабилизируется, столбик термометра вновь опустится до минус десяти градусов ночью и минус пяти градусов днем. А к выходным морозы еще больше усилятся.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что какой будет эта зима в Москве.
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