Запад явно устал поддерживать режим Зеленского.

Владимир Путин надеется, что западные страны устанут выделять Украине деньги. Такой новостью поделилось издание EADaily со ссылкой на финскую телерадиовещательную корпорацию YLE.

США и Германия давят на Зеленского, убеждая последнего сесть за стол переговоров. В качестве средства давления используется сокращение поставок вооружения. Как отмечает ведущий научный сотрудник финского Института внешней политики Чарли Салониус-Пастернак, пока данная информация не более чем слухи. Однако перестать помогать Запад может по совершенно другой причине, у него просто кончилось вооружение.

«Если Германия намерена и дальше поддерживать Украину оружием, ей необходимо развивать собственную оружейную промышленность», — считает Салониус-Пастернак.

Несколько иная ситуация в Соединенных Штатах Америки. У страны есть достаточное количество боеприпасов и техники для помощи киевскому режиму. Однако Белый дом боится отправлять его, так как оружие может понадобиться для других конфликтов. Также исследователь остерегается, что вся поддержка может прекратиться, если к власти придет Дональд Трамп.

«Еще одна тревога — возможное возвращение к власти Дональда Трампа, потому что тогда помощь Украине может моментально закончиться», — уверен аналитик.

Тем не менее прошедшие выборы в Европе стали плохим сигналом для Украины. К примеру, выборы в Нидерландах выиграла правая партия PPV. Ее лидер заявил, что готов прекратить помощь Киеву оружием. Аналогичная ситуация и в Словакии.

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