Захарова: Киев сам признался в марионеточном характере режима Зеленского
Фото, видео: www.globallookpress.com / Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside; 5-tv.ru
В российском ведомстве прокомментировали слова украинского политика Арахамии.
На Украине самостоятельно признались в марионеточном характере киевского режима, которым управляет президент страны Владимир Зеленский. В частности, эту зависимость от Запада продемонстрировало поведение властей Незалежной в момент визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в республику. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Наконец-то украинская сторона сама призналась в том, о чем мы говорили все это время… Все это еще раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского», — сказала она.
Захарова подчеркнула, что на это указывают слова лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Его откровения также свидетельствуют об организации Киевом инсценировки в Буче в качестве предлога для срыва диалога с Москвой. По словам дипломата, заявление Арахамии показывает полную зависимость Украины от «англосанксконских кукловодов».
Признание лидера фракции «Слуга народа» Арахамии
Российский дипломат прокомментировала заявление Давида Арахамии, который возглавлял делегацию Украины в переговорах с Россией. Он рассказал, что весной 2022 года Москва предложила завершить конфликт при условии отказа Киева от вступления в НАТО. Украинская делегация не приняла предложение, потому что тогда пришлось бы менять Конституцию, предусматривающую пункт про членство в блоке. Есть и другие причины этого решения, один из которых заключается в недоверии Москве.
«Более того, когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать — и давайте будем просто воевать», — добавил Арахамия.
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.
После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Сегодня Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что помощник президента РФ Владимир Мединский раскрыл условия российской стороны в переговорах с Украиной.
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