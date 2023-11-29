«Рождественский подарок»: что готовит Евросоюз для России после саммита по Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 1 370 0

DR: Евросоюз преподнесет России рождественский подарок после саммита по Украине

«Рождественский подарок»: что готовит Евросоюз для России после саммита по Украине

Фото: www.globallookpress.com / James Arthur Gekiere

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Тема:
Спецоперация

Ожидается, что европейские страны встретятся уже в декабре, чтобы обсудить поддержку Незалежной и вступление ее в ЕС.

В ходе декабрьского саммита стран Евросоюза по Украине вряд ли будут решены вопросы о членстве в организации, пишет датское издание DR.

Журналисты считают, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут быть отложены до следующей встречи, которая намечена на март 2024-го.

«В итоге декабрьский саммит может закончиться и классическим компромиссом Евросоюза по поддержке Украины — и лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», — пишет издание.

Журналисты напомнили, что в следующем году состоятся выборы в Европе и США, что может стать подспорьем для России в конфликте с Украиной. Для второй же затягивание процесса вступления в Евросоюз окажется поражением. Тем временем США снижают объемы военной помощи, а что будет в случае переизбрания Дональда Трампа, остается догадываться.

«Но даже если американцы по-прежнему будут предоставлять Украине военную помощь, то для конгрессменов очевидно, что финансовая поддержка Киева, чтобы его экономика не рухнула, должна лечь на плечи европейцев», — считают журналисты.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине самостоятельно признались в марионеточном характере киевского режима, которым управляет президент страны Владимир Зеленский.

Тема:
Спецоперация
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