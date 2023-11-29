«Рождественский подарок»: что готовит Евросоюз для России после саммита по Украине
DR: Евросоюз преподнесет России рождественский подарок после саммита по Украине
Фото: www.globallookpress.com / James Arthur Gekiere
Ожидается, что европейские страны встретятся уже в декабре, чтобы обсудить поддержку Незалежной и вступление ее в ЕС.
В ходе декабрьского саммита стран Евросоюза по Украине вряд ли будут решены вопросы о членстве в организации, пишет датское издание DR.
Журналисты считают, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут быть отложены до следующей встречи, которая намечена на март 2024-го.
«В итоге декабрьский саммит может закончиться и классическим компромиссом Евросоюза по поддержке Украины — и лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», — пишет издание.
Журналисты напомнили, что в следующем году состоятся выборы в Европе и США, что может стать подспорьем для России в конфликте с Украиной. Для второй же затягивание процесса вступления в Евросоюз окажется поражением. Тем временем США снижают объемы военной помощи, а что будет в случае переизбрания Дональда Трампа, остается догадываться.
«Но даже если американцы по-прежнему будут предоставлять Украине военную помощь, то для конгрессменов очевидно, что финансовая поддержка Киева, чтобы его экономика не рухнула, должна лечь на плечи европейцев», — считают журналисты.
Между тем Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине самостоятельно признались в марионеточном характере киевского режима, которым управляет президент страны Владимир Зеленский.
- 29 нояб
- «Мы должны быть готовы»: Столтенберг призвал Украину не надеяться на возможности F-16
- 29 нояб
- «Разумейте, языцы»: Сурков развеял тайные мечты Киева словами из Ветхого Завета
- 29 нояб
- «Сильное желание выйти победителем»: в НАТО оценили действия ВС РФ на Украине
- 29 нояб
- Российские военные освободили населенный пункт Артемовское в ДНР
- 29 нояб
- Никакой помощи? Почему возвращение Трампа станет крахом для Украины
- 29 нояб
- «Бесполезные усилия»: в Киеве заявили о невозможности ЕС защитить себя без армии Украины
- 29 нояб
- «Наконец-то»: в МИД отреагировали на признание Украины в зависимости от Запада
- 29 нояб
- «Вне всяких сомнений»: в ЕС оценили возможность поставки Украине снарядов к весне
- 29 нояб
- «Россия обогнала»: как Запад понадеялся на свое главное оружие, но проиграл
- 29 нояб
- «Невменяемость»: Пушков поставил диагноз западному министру из-за слов о ВСУ
Читайте также
79%
-0.09 97.07
-0.09
Нашли ошибку?