«Сильное желание выйти победителем»: в НАТО оценили действия ВС РФ на Украине

Командующий корпусом НАТО фон Зандрарт признал, что армия РФ не является слабой
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
Российские войска еще в конце октября были признаны сильнейшими в мире.
Вооруженные силы России не являются слабой армией. Такое признание сделал командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт в ответ на просьбу оценить действия российской армии в зоне спецоперации на Украине.
«Мы видели достаточно традиционный подход с сильным упором на артиллерию и высокой концентрацией наземных сил. С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба», — сказал он.
Это, продолжил генерал-лейтенант, говорит о том, что у ВС России иной подход к операциям, командованию и контролю. Российская армия учится с сильным желанием выйти победителем, считает фон Зандрарт.
Напомним, что в конце октября издание U.S. News & World Report признало российскую армию сильнейшей в мире. Наши войска получили 100 баллов в категориях «лидер» и «мощь вооруженных сил».
Сегодня Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Вооруженные силы республики (ВСУ) якобы сильнейшей и наиболее закаленной армией в Европе, без которой страны Евросоюза точно не смогут защитить себя.
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