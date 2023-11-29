«Сильное желание выйти победителем»: в НАТО оценили действия ВС РФ на Украине

Российские войска еще в конце октября были признаны сильнейшими в мире.

Вооруженные силы России не являются слабой армией. Такое признание сделал командующий многонациональным Северо-восточным корпусом НАТО, генерал-лейтенант Юрген-Иоахим фон Зандрарт в ответ на просьбу оценить действия российской армии в зоне спецоперации на Украине.

«Мы видели достаточно традиционный подход с сильным упором на артиллерию и высокой концентрацией наземных сил. С нашей точки зрения, это не говорит о том, что российская армия слаба», — сказал он.

Это, продолжил генерал-лейтенант, говорит о том, что у ВС России иной подход к операциям, командованию и контролю. Российская армия учится с сильным желанием выйти победителем, считает фон Зандрарт.

Напомним, что в конце октября издание U.S. News & World Report признало российскую армию сильнейшей в мире. Наши войска получили 100 баллов в категориях «лидер» и «мощь вооруженных сил».

Сегодня Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Вооруженные силы республики (ВСУ) якобы сильнейшей и наиболее закаленной армией в Европе, без которой страны Евросоюза точно не смогут защитить себя.