Видимо, украинские власти уже забыли про провал летнего контрнаступления.

Вооруженные силы Украины являются сильнейшей армией в Европе, поэтому страны Евросоюза точно не смогут защитить себя без ВСУ. С таким заявлением выступил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба перед заседанием совета НАТО-Украина.

«Защищать Европу без Украины — это бесполезные усилия. Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закаленная в боях армия в Европе», — сказал он.

Кулеба также подчеркнул, что победа Украины в конфликте с Россией в интересах не только Киева, но и всего евроатлантического сообщества.

Стоит отметить, что о якобы мощи армии Украины министр заявил несмотря на провал летнего контрнаступления, а также множество случаев с дезертирством.

Спецоперация России на Украине и ситуация в ВСУ

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Спустя почти полтора года проведения СВО, 4 июня, киевский режим начал контрнаступление. Путин подтвердил это. А позднее, 15 октября, он заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Тем временем на Украине действует всеобщая мобилизая, она началась еще в феврале 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Кроме того, в Киеве недавно заявили, что украинских дезертиров в тюрьме накопилось на две бригады ВСУ. Только за девять месяцев 2023 года из армии сбежали 4 638 боевиков. Мужчины симулируют болезни и вообще делают все, чтобы не идти на передовую. И это наряду с потерями в ВСУ, а также усталостью от них и боевых действий в целом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пушков назвал свидетельством о невменяемости слова НАТО об успехах ВСУ на фронте.