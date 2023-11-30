Российские пилоты уничтожают военные объекты ВСУ: лучше видео из зоны СВО

Основная задача экипажей — уничтожение полевых позиций ВСУ.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военной авиации. Самые лучшие кадры — в обзорном материале 5-tv.ru.
Экипажи ударных вертолетов Ми-28н ВКС России на Донецком направлении в ходе выполнения боевых вылетов уничтожили опорные пункты и бронированную технику ВСУ, сообщили в Минобороны.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
А пилоты штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Донецком направлении нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам ВСУ.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Артемовское в ДНР.
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