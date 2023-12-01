Глава МИД Сийярто: Венгрия не будет поддерживать Украину

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Дипломат категорично высказался против продолжения «накачки» Украины оружием.

Фото, видео: www.globallookpress.com / dreamtours; 5-tv.ru

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Спецоперация

Будапешт никогда не будет поставлять оружие на Украину. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он пообщался с корреспондентом в столице Северной Македонии Скопье, где проходит двухдневная встреча министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ. Сийярто подчеркнул, что отказ от поставок вооружений Киеву — принципиальная позиция правительства его страны, которая не изменится в ближайшем будущем.

«Мы хотим мира, мы хотим сохранить человеческие жизни, и мы все знаем, что поставки оружия лишь затягивают войну, а значит, умирает больше людей. Мы не хотим, чтобы погибло еще больше. Мы хотим, чтобы война закончилась. Поэтому то, чего мы хотим для региона — это не оружие. Нам нужен мир. И мы никогда не будем поставлять оружие на Украину», — заявил Сийярто.

Петер Сийярто также отметил, что Венгрия не одобрит новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, если они противоречат ее национальным интересам. В частности, Будапешт не поддержит дополнительные ограничения на поставки энергоносителей, а также запретительные меры в отношении атомной энергетики. Сейчас в Венгрии по проекту «Росатома» возводятся пятый и шестой блоки АЭС «Пакш-2». Они вдвое увеличат мощность станции.

Тема:
Спецоперация
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