От Донбасса до Западной Украины: Зеленский раскрыл планы ВСУ на фронте

Речь идет, в том числе, и о регионах, граничащих с Россией и Белоруссией.

Боевики ВСУ построят оборонительные сооружения от территорий республик Донбасса до Западной Украины. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский по итогам совещания по данной теме.

«Обсудили вопросы фортификационного обустройства опорных пунктов, сооружения укреплений на основных оборонительных рубежах», — написал он в Telegram-канале.

В частности, сооружения будут строиться на авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях. Будут также затронуты регионы, граничащие с Россией и Белоруссией.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский придумал новое объяснение неудачам ВСУ на фронте.