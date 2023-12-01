«Это факт»: Зеленский придумал новое объяснение неудачам ВСУ на фронте

Что, по мнению главы киевского режима, осложняет ход боевых действий?

Новая фаза конфликта с Россией началась с приходом зимы. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Associated Press.

«У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом — это новая фаза войны», — сказал он.

Следовательно, глава киевского режима уверен, что зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое и так не принесло ожидаемых успехов из-за нехватки оружия и сухопутных войск.

При этом, подчеркнул Зеленский, Украина не намерена сдаваться. И это несмотря на то, что боевиков в рядах ВСУ становится все меньше. Зеленский сказал, что не удовлетворен таким положением, равно как и неполным объемом военной помощи.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден «расчехлил» секретное оружие ради Украины.