Ничего похожего на «зубы дракона»: смогут ли на Украине построить линию обороны

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 75 0

Командир добровольческого движения: Украина не сможет создать линию обороны

Ничего похожего на «зубы дракона»: смогут ли на Украине построить линию обороны

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Украина, очевидно, сосредоточит основные силы на укреплении уже имеющихся сооружений и окопов.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство глобальной оборонительной сети сооружений от Донбасса до Белоруссии. Сможет ли Незалежная действительно это сделать, объяснил в беседе с URA.RU командир добровольческого движения, участник СВО, Сергей Фомченков.

Военный отметил, что у Украины действительно есть опыт строительства оборонительных и фортификационных сооружений, также есть и ресурсы, и человеческая сила. Но нет самого главного — времени.

«Быстро это сделать сложно. Хотя бы два-три месяца нужно, тем более, в условиях зимы, когда морозы чередуются с дождями», — рассказал Фомченков.

Командир предположил, что ВСУ сосредоточат усилия для возведения укреплений только в стратегически важных участках.

«Это районы, примыкающие к Донецку, вдоль российской границы, и, конечно, участок фронта Сватово-Кременная, обрушение которого может иметь для Киева далеко идущие негативные последствия», — поделился боец.

Фомченков также напомнил об усталости от киевского режима как в армии, так и среди гражданского населения, что тоже, несомненно, помешает планам Зеленского. Поэтому у ВСУ не получится создать ничего, что показало бы эффективность.

«Часть позиций ВСУ бетонируют, устанавливают бронеколпаки, но только там, где на это есть время и возможность. В реальности в основном — это обычная сеть окопов с блиндажами и минными полями перед ними. Ничего похожего на наши „зубы дракона“ они не используют», — подчеркнул специалист.

Командир добровольческого движения также предположил, что ВСУ не собираются отсиживаться в обороне до весны. Данная мера по попытке удержать российскую армию продержится до первых холодов, ведь Зеленскому нужно показывать Западу активность войск на передовой.

Ранее военный эксперт Вадим Мингалев в беседе с 5-tv.ru объяснял, почему ВСУ не смогут удержать территорию

Тема:
Спецоперация
1 дек
Украина больше не нужна? Почему ВСУ не смогут удержать территорию
1 дек
«Успешная тактика»: Украине указали на преимущества России в конфликте
1 дек
Украинские вертолет Ми-8 и самолет МиГ-29 сбиты российскими силами ПВО
1 дек
«Вина Запада»: замечена важная деталь в поведении Путина и Зеленского
1 дек
Шойгу назвал потери ВСУ за полгода так называемого контрнаступления
1 дек
«У края пропасти»: в Евросоюзе запаниковали из-за позиции Орбана по Украине
1 дек
От Донбасса до Западной Украины: Зеленский раскрыл планы ВСУ на фронте
1 дек
«Я доволен»: Зеленский оценил мощь российской армии
1 дек
«Это факт»: Зеленский придумал новое объяснение неудачам ВСУ на фронте
1 дек
«Выход из тупика»: Байден «расчехлил» секретное оружие ради Украины
-6° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
89.76
1.18 97.91
1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Киркоров раскрыл суровую правду своей жизни: «Чудес на свете не бывает»
5:41
Баба Яга из Петербурга: старушка убивала и расчленяла людей в своей квартире
5:24
«С кем он мне изменяет»: Лейсан Утяшева раскрыла неожиданный факт из жизни с Павлом Волей
5:00
Черно-белая политика: как панды стали главными дипломатами Китая
4:43
Северная Корея готова воевать с США в космосе
4:27
Ничего похожего на «зубы дракона»: смогут ли на Украине построить линию обороны

Сейчас читают

Юрий Башмет признан человеком года по версии Russian Creative Awards
«Не лезьте в личное»: Киркоров рассказал о появлении кольца на безымянном пальце
А вы знаете? Какие киноляпы появляются в фильме «Москва слезам не верит»
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд