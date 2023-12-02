Ничего похожего на «зубы дракона»: смогут ли на Украине построить линию обороны
Командир добровольческого движения: Украина не сможет создать линию обороны
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Украина, очевидно, сосредоточит основные силы на укреплении уже имеющихся сооружений и окопов.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство глобальной оборонительной сети сооружений от Донбасса до Белоруссии. Сможет ли Незалежная действительно это сделать, объяснил в беседе с URA.RU командир добровольческого движения, участник СВО, Сергей Фомченков.
Военный отметил, что у Украины действительно есть опыт строительства оборонительных и фортификационных сооружений, также есть и ресурсы, и человеческая сила. Но нет самого главного — времени.
«Быстро это сделать сложно. Хотя бы два-три месяца нужно, тем более, в условиях зимы, когда морозы чередуются с дождями», — рассказал Фомченков.
Командир предположил, что ВСУ сосредоточат усилия для возведения укреплений только в стратегически важных участках.
«Это районы, примыкающие к Донецку, вдоль российской границы, и, конечно, участок фронта Сватово-Кременная, обрушение которого может иметь для Киева далеко идущие негативные последствия», — поделился боец.
Фомченков также напомнил об усталости от киевского режима как в армии, так и среди гражданского населения, что тоже, несомненно, помешает планам Зеленского. Поэтому у ВСУ не получится создать ничего, что показало бы эффективность.
«Часть позиций ВСУ бетонируют, устанавливают бронеколпаки, но только там, где на это есть время и возможность. В реальности в основном — это обычная сеть окопов с блиндажами и минными полями перед ними. Ничего похожего на наши „зубы дракона“ они не используют», — подчеркнул специалист.
Командир добровольческого движения также предположил, что ВСУ не собираются отсиживаться в обороне до весны. Данная мера по попытке удержать российскую армию продержится до первых холодов, ведь Зеленскому нужно показывать Западу активность войск на передовой.
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