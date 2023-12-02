В Москве около 20 человек отморозили конечности из-за мороза

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 30 0

Более 160 человек в Москве обратились за медпомощью из-за переохлаждения

В Москве около 20 человек отморозили конечности из-за мороза

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Тема:
Погода

До этого синоптик спрогнозировал рекордную высоту сугробов в Москве за 71 год.

За последний месяц более 160 человек обратились в Москве за медпомощью из-за мороза. Об этом 5-tv.ru рассказал источник.

В частности, переохлаждение и воздействие холода заставили 164 человека пойти к врачу. При этом из них 18 пострадавших отморозили конечности, а четверо травмированы.

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Ранее 5-tv.ru писал, что синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал рекордную высоту сугробов в Москве за 71 год. В воскресенье, 3 декабря, на столицу обрушится 30% месячной нормы осадков. Ожидается также температура до минус 12 градусов.

Тема:
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