«Америка будет свободной»: Трамп объявил о «крестовом походе» против Байдена

Конкуренция между основными оппонентами за пост президента США перед выборами в 2024 году набирает обороты.

Баллотирующийся на пост президента США Дональд Трамп допустил новую выходку. Очередная провокация едва не превратила в посмешище его основного конкурента — демократа Джо Байдена. В начале ноября 2024 года в Штатах состоятся очередные выборы на пост президента страны. Трамп, уже успевший примерить на себя эту роль, не удержался и подшутил над коллегой по цеху, объявив, что начинает крестовый поход против него.

«Эта кампания — праведный крестовый поход по освобождению нашей республики от Байдена и преступников в администрации Байдена», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в штате Айова.

По словам Трампа, прикидывающийся настоящим демократом Байден не поддерживает это направление, а только разрушает его, принимая по-настоящему непопулярные решения. Трамп пообещал «вернуть все на круги своя» в случае колоссальной поддержки правящих элит и народа.

«Я обещаю, если вы вернете меня в Белый дом, их правлению придет конец. Америка снова будет свободной страной», — объявил Трамп, добавив, что с его возвращением контроля в социальных сетях больше не будет.

Чуть ранее сообщалось, что Трамп смог опередить действующего главу США по количеству избирателей в пяти из важнейших шести штатов. Это Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания.

До этого 5-tv.ru писал, что возможное возвращение Трампа на пост президента США может больно ударить по судьбе Украины.