Слишком снежно: в Москве побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков
В Москве побит суточный рекорд по количеству выпавших осадков
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Высота сугробов к утру понедельника может вырасти до 28 сантиметров — это в четыре раза выше нормы!
Москву тем временем накрыл «Оливер»! Циклон из Италии принес мощный снегопад, который парализовал столицу. Город встал в пробки в восемь баллов, на улицы вывели весь автопарк снегоуборочной техники. Коммунальщики переведены на круглосуточный режим работы. Однако снег валит без остановки, на трассах — сугробы, которые не успевают убирать. Уже зафиксированы десятки аварий.
3 декабря в Москве стало самым снежным за 20 лет. Высота сугробов к утру понедельника может вырасти до 28 сантиметров — это в четыре раза выше нормы!
Такая метель в столице последний раз была в 2004-м, а до этого только в 1952-м. По сообщению синоптиков, зафиксирована и аномальная температура: минус семь градусов. Обычно в начале декабря в Москве столбики не опускаются ниже четырех.
Несмотря на погоду, матчи Российской премьер-лиги на столичных стадионах не отменили. Однако время игры пришлось отложить, и на поле сначала вышли тракторы и люди с лопатами. Мощные осадки не изменили и планы панды в Московском зоопарке. Китайский медведь поразил посетителей своей невозмутимостью: он не собирался прятаться от непогоды и спокойно пережевывал бамбук, развалившись на снегу.
- 3 дек
- Снежный апокалипсис: к Москве и Подмосковью подходит разрушительный циклон
- 3 дек
- Кошмар для метеочувствительных: кого магнитная буря валит с ног и как от этого спастись
- 3 дек
- «Шторм века»: южные регионы России приходят в себя после мощного урагана
- 2 дек
- В Москве около 20 человек отморозили конечности из-за мороза
- 1 дек
- «Пляж просто исчез»: Григорьев-Апполонов потерял бизнес в Сочи из-за «шторма века»
- 1 дек
- Москву завалит сильнейшим за последние 70 лет снегопадом
- 30 нояб
- И это предварительно: ущерб от «шторма века» в Крыму оценили в десятки миллиардов
- 30 нояб
- «Климатический коллапс»: в ООН назвали 2023 год самым жарким в истории
- 30 нояб
- Космический шторм: почему магнитные бури так влияют на здоровье
- 29 нояб
- Погода сошла с ума: 40 машин столкнулись на трассе Екатеринбурга из-за гололеда
Читайте также
93%
1.18 97.91
1.03
Нашли ошибку?