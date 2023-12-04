ВС РФ заставили бежать боевиков ВСУ при штурме Артемовского

Армия России освободила населенный пункт на прошлой неделе. Как это было?
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Южная» освободили на прошлой неделе населенный пункт Артемовское в ДНР, заставив бежать украинских боевиков. Кадрами штурма поделилось Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что в результате контрбатарейной борьбы, артиллерия группировки подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления. Штурмовая авиация, в свою очередь, нанесла удар по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, где укрывались националисты. После десантники под прикрытием бронегруппы пошли на штурм с нескольких направлений.
«Штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», — рассказали в Минобороны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на Западе перестали верить в победу Украины.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
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