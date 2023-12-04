Напряженная обстановка: что происходит на трассе М-5 на фоне снежного шторма

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Пробка образовалась на участке М-5 в Челябинской области из-за снежного шторма

Фото, видео: Дмитрий Голубович / ТАСС; 5-tv.ru

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Погода

Многие регионы России столкнулись с сильнейшей непогодой.

Снежный шторм обрушился на регионы страны от Центральной России до Зауралья. В Челябинской области огромная пробка собралась на трассе М-5.

Фуры и легковушки встали в ней из-за временных ограничений движения. Сейчас проезд открыт, но ситуация по-прежнему напряженная.

Вдоль дороги развернуты пункты обогрева, дежурят десятки автоинспекторов. Перекрывать магистраль пришлось и в Свердловской области — дорогу уступили коммунальной технике.

Сложности с трафиком возникли также в районе Уфы. А в Якутии десятки машин угодили в снежный капкан на ледовой переправе.

Грузовики, внедорожники и другие машины крепко увязли в снегу. На помощь застрявшим пришли другие водители, которые взяли их на буксир.

Официально переправа откроется только в начале января, когда специалисты будут уверены в безопасности маршрута. Пока же местные жители на свой страх и риск выезжают на лед, который еще не слишком надежный.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве и области введен особый режим опасности из-за погоды.

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