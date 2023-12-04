«Нет волшебного горшочка»: у США заканчиваются деньги на содержание Украины

Bloomberg: у США нет волшебного горшочка с финансами для помощи Украине
Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen
Страны Запада признают, что средств практически не осталось. Так и Болгария решила приостановить отправку старых бронетранспортеров киевскому режиму.
К концу года у США закончатся деньги, выделенные на помощь Украине. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на письмо главы Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.
По информации журналистов, об истощении казны уведомили Конгресс.
«У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги — и почти закончилось время», — говорится в письме.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина может оказаться без бронетранспортеров от Болгарии. Президент страны Румен Радев наложил вето на закон о ратификации соглашения о передаче техники киевскому режиму.
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