Россия обратила внимание ООН на нарушение Украиной прав детей

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 55 0

Российская сторона призывает страны присоединиться к расследованию преступлений Киева.

Россия обратила внимание ООН на нарушение Украиной прав детей

Фото: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Россия обратилась к Организации Объединенных наций (ООН) и указала на нарушения Украиной прав детей. Обращение к организации подготовил парламент.

Российская сторона указала, что киевский режим нарушил статьи Конвенции ООН о правах ребенка, гарантирующие право на жизнь. В связи с этим Россия призывает страны присоединиться к расследованию преступлений Украины. Между тем отмечается, что структуры ООН намеренно игнорируют факты украинских деяний и уклоняются от своих обязательств.

«Самым грубым образом нарушаются статьи Конвенции, запрещающие эксплуатацию и вербовку детей во время вооруженных конфликтов, поскольку украинские вооруженные формирования заставляют несовершеннолетних проходить боевую подготовку в полевых лагерях, выполнять задачи диверсантов, наводчиков ракетно-артиллерийских ударов, фабриковать и распространять дезинформацию, участвовать в террористических атаках», — говорится в тексте обращения.

Кроме того, Россия указала на то, что дети на Украине постоянно подвергаются притеснениям по языковому признаку и пророссийские взгляды. Только на юго-востоке страны с 2014 года погибли 300 детей, были ранены 836.

Россия решила встать на защиту Донбасса. В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что благотворительный фонд Елены Зеленской, который занимается помощью детям-сиротам, подозревают в торговле подопечными. По информации некоторых европейских СМИ, организация продает украинских детей педофилам Европы.

Тема:
Спецоперация
4 дек
По методичке Гитлера: почему Украина бросает детей на передовую
4 дек
Российские военные отразили пять атак боевиков ВСУ под Красным Лиманом
4 дек
«В мире не собрать»: Залужный запросил у США миллионы снарядов для «деоккупации»
4 дек
«Нет волшебного горшочка»: у США заканчиваются деньги на содержание Украины
4 дек
Болгария наложила вето на предоставление Украине списанной бронетехники
4 дек
В СВО погиб замкомандующего 14-м армейским корпусом генерал-майор Завадский
4 дек
«Задействует в ответ»: как Россия отреагирует на поставку Украине F-16
4 дек
В США согласились с победой России в спецоперации, но есть нюанс
4 дек
«Бездонная бочка»: Песков отреагировал на сокращение западной помощи Украине
4 дек
Залужный пропал с совместных фото с Зеленским из-за разногласий по наступлению
-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.76
1.18 97.91
1.03
Пять знаков зодиака обретут успех: гороскоп финансов на декабрь 2023 года

Последние новости

16:05
Откуда деньги? Как Блиновская погасила 1,5 миллиарда долга за неделю
15:54
Под ударом стихии: как в Москве борются с последствиями сильнейшего снегопада
15:50
Израиль посчитал Россию страной с высоким уровнем угрозы
15:38
По методичке Гитлера: почему Украина бросает детей на передовую
15:37
Путин оставил послание на выставке «Россия» на ВДНХ
15:22
Выбраться из западни: как убрать прокрастинацию из своей жизни

Сейчас читают

Политический мир ахнет? Словакия готовит неожиданный ход
«Сегодня»: что происходит с Михаилом Боярским в больнице
«Против ее воли»: адвокат Федосеевой-Шукшиной ответил на новость о выселении актрисы
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд