Попытка атаки была успешно отражена около восьми вечера по московскому времени.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена очередная попытка киевского режима совершить атаку с помощью беспилотников самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Белгородской области было уничтожено три вражеских беспилотника, и еще три перехвачено.

Попытка атаки была успешно отражена около восьми вечера по московскому времени.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что 5 декабря средства ПВО уничтожили ночью 22 беспилотника ВСУ над Азовским морем и Крымом.