Средства ПВО обезвредили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 18 0

Средства ПВО обезвредили шесть украинских БПЛА над Белгородской областью

Средства ПВО обезвредили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Попытка атаки была успешно отражена около восьми вечера по московскому времени.

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) была пресечена очередная попытка киевского режима совершить атаку с помощью беспилотников самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Белгородской области было уничтожено три вражеских беспилотника, и еще три перехвачено.

Попытка атаки была успешно отражена около восьми вечера по московскому времени.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что 5 декабря средства ПВО уничтожили ночью 22 беспилотника ВСУ над Азовским морем и Крымом.

Тема:
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