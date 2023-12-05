На Украине сообщили о «большом» риске» поражения ВСУ на поле боя

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Ермак признал высокий риск поражения Украины в конфликте с РФ без помощи США

На Украине сообщили о «большом» риске» поражения ВСУ на поле боя

Фото: REUTERS / Alina Smutko

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим признает, что ситуация на фронте не складывается в их пользу.

Если США вновь задержат поставку обещанной помощи, высок риск, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Об этом заявил руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Если помощь, которая сейчас обсуждается в конгрессе, будет даже отложена, то большой риск, что мы будем в той же позиции, где находимся сейчас. Конечно, очень высока вероятность того, что будет невозможно продолжать освобождать (территории — Прим. ред.), это несет большой риск потерпеть поражение в этом конфликте», — сказал Ермак на мероприятии в основанном конгрессом США Институте мира (USIP).

Он также отметил, что Украине будет сложно поддерживать население страны и обеспечивать выживание людей без помощи и поддержки американских политиков. Ермак добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены «комбинировать оборону с отдельными наступательными операциями по некоторым направлениям».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Верховной раде призвали украинок идти на фронт.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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