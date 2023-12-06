«Где ты, Сережа?» — женщина осталась вдовой после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Женщина осталась вдовой после обстрела Горловки со стороны ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru
Всего два месяца назад она похоронила свою мать, и вот теперь — новая трагедия.
В результате обстрелов ВСУ в донецкой Горловке погиб один мирный житель и еще один получил ранения. Вдова убитого рассказала, что всего два месяца назад похоронила свою мать, и вот теперь — новая трагедия.
«Как фейерверк и посыпалось все сразу. <…> А потом стала звать мужа: „Где ты, где ты, Сережа, Сережа?“, выскочила, второй прилет пошел. Мы выскочили, а он уже лежал под плитами без ног, еще дышал, еще последние вздохи у него были. Приехала скорая, констатировала смерть», — говорит местная жительница Ирина Якименко.
За сутки Горловка подвергалась обстрелам со стороны ВСУ восемь раз. А в соседнем Донецке разрушен вещевой рынок.
В трех районах города повреждены жилые дома. Ночью по Донецку выпустили не меньше шести снарядов натовского калибра.
Ранее 5-tv.ru писал, что происходит на южнодонецком направлении в зоне СВО.
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