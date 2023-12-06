«Мы достигли самого дна»: в Госдепе сделали неожиданное заявление по Украине

Вашингтон погружается в хаос все больше из-за предоставления помощи Киеву.

В Вашингтоне провалилось обсуждение дальнейшей помощи Киеву. Республиканцы покинули закрытое совещание, так и не договорившись с демократами.

Администрация Джо Байдена хочет еще больше 100 миллиардов долларов на поддержку Украины и Израиля, но их политические оппоненты увязывают эту помощь с решением внутренних проблем США. Как узнали журналисты, на заседании царило всеобщее раздражение, ну а Госдепу ничего не остается, как делать отчаянные заявления об отсутствии денег.

«Мы достигли самого дна бочки в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. Там вот-вот начнется зима, которая, как мы знаем, будет очень трудной. И мы видели, как Россия начала атаки на критически важную украинскую инфраструктуру. Поэому наша позиция в этом вопросе заключается в том, что мы должны поддержать нашего партнера в это трудное время», — отметил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Видимо, предчувствуя, что денег не будет, в последний момент от выступления перед американскими сенаторами отказался и президент Украины Владимир Зеленский. Правда, в Вашингтон приехали депутаты Верховной рады.

Но и они в своих соцсетях высказывали сомнения в успехе дела. На этом фоне CNN обнародовал результаты опроса, согласно которому против дальнейшей помощи Украине выступает большинство американцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у США заканчиваются деньги на содержание Украины.