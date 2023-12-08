Российские бойцы ювелирно поражают назначенные цели.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Гаубица «Мста-Б»

Артиллеристы продолжают выполнять задачи по уничтожению оборонительных сооружений, военной техники и живой силы противника.

На этих кадрах бойцы в ходе контрбатарейной борьбы с двух выстрелов и расстояния более 12 километров уничтожили самоходное орудие украинских боевиков в районе Соледара, не позволявшего своим огнем активно маневрировать нашим передовым подразделениям.

Буксируемый минометный комплекс «Сани»

А это кадры боевой работы бойцов на купянском направлении. Расчеты кочующих 120-мм минометов нанесли заградительный огонь по пунктам временной дислокации и местам размещения военной техники противника на самом острие линии боевого соприкосновения.

Расчеты этих минометов, использующие кочевой стиль боевой работы, важны для подразделений на переднем крае не только для того, чтобы уничтожать конкретные цели. Они незаменимы для срыва замыслов противника, не дают возможности сконцентрироваться технике и живой силе противника в одном конкретном месте.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.