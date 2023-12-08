Нависшая угроза: кто ответит за упавшую на голову сосульку?

Каждый раз этот вопрос становится актуальным с приходом зимы.

В Петербурге обсуждают, как бороться с традиционной зимней напастью — сосульками. Свисающая с крыш ледяная бахрома угрожает и людям, и припаркованным машинам. Местами наледь доросла до совсем уж гигантских размеров.

При этом ясности, кто, когда и каким образом должен противостоять ледяной стихии, кажется, до сих пор нет. Корреспондент «Известий» Василий Михеев провел собственное расследование. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге начнут бороться с сосульками на крышах с помощью греющего кабеля. Только в этом году устройством оснастили почти две сотни зданий. Насколько эффективна система — читайте в нашем материале.



