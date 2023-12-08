«Не в том положении»: США больше не могут обещать Украине дальнейшую помощь
Кирби: США не могут обещать Украине продолжение помощи из-за позиции конгресса
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев
Неужели Зеленский останется без своего главного спонсора?
Слезливая история с новой финансовой помощью Украине, которую накануне американские сенаторы отказались выделять, поздно вечером получила продолжение. И вновь не в пользу Киева. Представитель Белого дома Джон Кирби признался, что теперь даже боится что-либо обещать Зеленскому…
«Мы сейчас не в том положении, чтобы давать Украине обещания. Особенно с учетом того, какая сейчас ситуация на Капитолийском холме», — сказал он.
А еще он заявил, что денег у США на Украину осталось на несколько недель, плюс 15 декабря конгресс уходит в отпуск. И если до этого дня между собой им договориться не удастся, то все обсуждения переносятся на следующий год, в лучшем случае.
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Прежде глава офиса президента Украины Андрей Ярмак заявил — высок риск того, что ВСУ потерпят полное поражение на поле боя, если США будут медлить с военной помощью.
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