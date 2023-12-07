Телеведущий Карлсон: Украина не победит Россию, а США уже проиграли в конфликте
Фото: EDUARD KORNIYENKO / ТАСС
Спецоперация длится почти два года, и время доказало, что Вашингтон врал во всеуслышание с самого начала.
Администрация президента США Джо Байдена уверяла в возможности одержать победу над Россией на украинском театре боевых действий, однако это оказалось наглым враньем. На это указал американский журналист и телеведущий Такер Карлсон в своей публикации в социальной сети X.
Такер обратил внимание на то, что с начала специальной военной операции России прошло уже почти два года, а общения Вашингтона так и не сбылись.
«Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты», — написал он.
Ведущий считает, что поддержка Киев обернулась трагедией для США, но только в Белом доме этого никогда не признают публично.
Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Владимир Зеленский отказался выступать перед сенатом США.
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