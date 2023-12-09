«Грады» осыпают позиции ВСУ снарядами: лучшее видео из зоны СВО за день

Российская военная техника ведет эффективную работу даже в самых сложных погодных условиях.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Танки Т-80БВМ

Танкисты принимают участие в СВО на всех участках фронта. На этих кадрах бойцы ведут боевую работу на купянском направлении, оказывают поддержку нашим мотострелковым подразделениям, нанося мощные огневые удары по противнику. Огонь корректируют с помощью беспилотных летательных аппаратов, их же камеры фиксируют попадания.

Т-80БВМ — высокоэффективный танк. Успешно уничтожает артиллерию и боевую бронированную технику, наблюдательные пункты, склады боеприпасов ВСУ.

РСЗО «Град»

А на этих кадрах уже показана работа расчета реактивной системы залпового огня «Град» на артемовском направлении.

Обычными целями для это артиллерии являются опорные и командные пункты, районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи, тяжелая техника противника.

«Грады» работают по позициям противника по нескольку раз в день. И стоит отметить, что погодные условия не оказывают особого влияния на интенсивность и точность стрельбы.