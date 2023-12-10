ВС РФ поразили место сбора командиров подразделений ВСУ «Катран» и «Омаха»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45 0

В Минобороны рассказали об успехах российской армии за минувшие сутки.

ВС РФ поразили место сбора командиров подразделений ВСУ «Катран» и «Омаха»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Защитники Донбасса нанесли удар по месту сбора командного состава тактических групп противника «Катран» и «Омаха». Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

В оборонном ведомстве отметили, что российской армии успеха удалось достичь благодаря слаженной работе авиации, артиллерии, ракетных войск и беспилотным летательным аппаратам.

Подразделения ВС РФ за минувшие сутки также ликвидировали хранилище топлива для бронетехники украинских нацистов. Урон живой силе и технике ВСУ был нанесен, в общей сложности, в 128-ми районах в зоне конфликта.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в зоне спецоперации впервые применили вертолеты Ка-52М.

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