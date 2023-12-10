Новая тактика провалилась: из-за больших потерь ВСУ вербуют иностранных наемников
Из-за больших потерь ВСУ вербуют иностранных наемников
Фото: Reuters / KUBA STEZYCKI
В напряженных зонах конфликта украинский боевик в среднем «живет» всего четыре часа.
Террористы ВСУ понесли огромные потери после своего провального контрнаступления. И теперь в свои ряды они вербуют иностранных наемников. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.
«Потребность в иностранном персонале возросла в связи с тем, что украинские войска, по многочисленным сообщениям, несут огромные потери, особенно после начала неудачного многомесячного наступления», — написали в материале.
В напряженных зонах конфликта солдат ВСУ в среднем живет четыре часа. А смертность среди украинских боевиков составляет 80-90%.
Также в статье отметили, что киевский режим повысил возраст призыва. Теперь на фронт могут отправиться и пенсионеры. А с сентября работают новые требования для военнообязанных женщин.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ поразил место сбора командиров подразделений ВСУ «Катран» и «Омаха»
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