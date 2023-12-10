Новая тактика провалилась: из-за больших потерь ВСУ вербуют иностранных наемников

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Из-за больших потерь ВСУ вербуют иностранных наемников

Новая тактика провалилась: из-за больших потерь ВСУ вербуют иностранных наемников

Фото: Reuters / KUBA STEZYCKI

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Тема:
Спецоперация

В напряженных зонах конфликта украинский боевик в среднем «живет» всего четыре часа.

Террористы ВСУ понесли огромные потери после своего провального контрнаступления. И теперь в свои ряды они вербуют иностранных наемников. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

«Потребность в иностранном персонале возросла в связи с тем, что украинские войска, по многочисленным сообщениям, несут огромные потери, особенно после начала неудачного многомесячного наступления», — написали в материале.

В напряженных зонах конфликта солдат ВСУ в среднем живет четыре часа. А смертность среди украинских боевиков составляет 80-90%.

Также в статье отметили, что киевский режим повысил возраст призыва. Теперь на фронт могут отправиться и пенсионеры. А с сентября работают новые требования для военнообязанных женщин.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ поразил место сбора командиров подразделений ВСУ «Катран» и «Омаха»

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