Захарова назвала душевным нездоровьем слова писателя Быкова* про Израиль
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev
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На чистый разговор его вывели пранкеры Вован и Лексус.
Высказывания писателя Дмитрия Быкова* о поддержке действий Украины в отношении России — предательство или душевное нездоровье. Так на слова отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Писатель недавно в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что не имеет претензий к руководству Украины и Израилю.
В ответ Захарова задалась вопросом о том, что это на самом деле — «Обыкновенное предательство или душевное нездоровье?».
«Напомню, именно Дмитрий Быков назвал Федора Михайловича Достоевского «главной бедой 19 века» и обвинил его в «начале русского фашизма», — написала официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
США, страны ЕС и НАТО с первых дней спецоперации оказывают финансовую и военную помощь Киеву. Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.
Между тем Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Захаровой, риски прямого военного столкновения России и НАТО возрастают по мере того, как военный блок ввязывается в конфликт на Украине.
* — признан иноагентом в РФ
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