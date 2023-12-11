«Душевное нездоровье?» — Захарова о словах писателя Быкова* про Израиль

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 89 0

Захарова назвала душевным нездоровьем слова писателя Быкова* про Израиль

«Душевное нездоровье?» — Захарова о словах писателя Быкова* про Израиль

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Тема:
Спецоперация Обострение палестино-израильского конфликта

На чистый разговор его вывели пранкеры Вован и Лексус.

Высказывания писателя Дмитрия Быкова* о поддержке действий Украины в отношении России — предательство или душевное нездоровье. Так на слова отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Писатель недавно в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) заявил, что не имеет претензий к руководству Украины и Израилю.

В ответ Захарова задалась вопросом о том, что это на самом деле — «Обыкновенное предательство или душевное нездоровье?».

«Напомню, именно Дмитрий Быков назвал Федора Михайловича Достоевского «главной бедой 19 века» и обвинил его в «начале русского фашизма», — написала официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

США, страны ЕС и НАТО с первых дней спецоперации оказывают финансовую и военную помощь Киеву. Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Между тем Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Захаровой, риски прямого военного столкновения России и НАТО возрастают по мере того, как военный блок ввязывается в конфликт на Украине.

* — признан иноагентом в РФ

Тема:
Спецоперация
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