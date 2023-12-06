«Цель для уничтожения»: Захарова заявила о рисках военного столкновения РФ и НАТО

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 94 0

Захарова: риски прямого столкновения РФ и НАТО растут из-за поставок F-16

«Цель для уничтожения»: Захарова заявила о рисках военного столкновения РФ и НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Paolo Bovo

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Тема:
Спецоперация

Страны альянса все глубже ввязываются в гибридную войну против России под лозунгом спасения Украины.

Риски прямого военного столкновения России и НАТО возрастают по мере того, как военный блок ввязывается в конфликт на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.

Российский дипломат прокомментировала планы по поставке Киеву западных истребителей F-16. Она отметила, что союзники нацистов продолжают активно накачивать их оружием и даже создали для этого специальную коалицию стран, готовых делиться самолетами и обучать летчиков ВСУ.

«Для российских вооруженных сил истребители, участвующие в конфликте на стороне ВСУ, откуда бы они ни вылетали, будут законной целью для уничтожения», — заявила Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что большая часть аэродромов на территориях Незалежной уже разрушена, а это означает, что поставленные истребители будут базироваться в соседних странах — Польше, Словакии и Румынии.

Захарова в заключение заметила, что НАТО все глубже ввязывается в конфликт, ведя «гибридную войну» с Россией «под лозунгом спасения Украины».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

США, страны ЕС и НАТО с первых дней спецоперации оказывают финансовую и военную помощь Киеву. Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Украины раскрыли «боевые» планы на 2024 год.

Тема:
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