«Произойдет смещение»: ВСУ могут применить боевые отравляющие вещества

В Минобороны РФ указывают на то, что Украина провалила контрнаступление и может прибегнуть к нестандартным формам ведения боевых действий.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут прибегнуть к нестандартным формам ведения боевых действий из-за неудач на поле боя. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По данным Минобороны РФ, боевики провалили контрнаступление и могут обдумывать дальнейшие действия.

«Предполагаем, что произойдет смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе — применение химических и биологических средств», — сказал Кириллов.

Так, по его словам, офис президента Украины Владимира Зеленского готовит провокацию с применением отравляющих веществ для обвинения в этом России. К сотрудничеству уже привлекли украинскую компанию, которая закупила у Германии необходимые химические вещества.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Провал украинского контрнаступления обсуждается не первый день. Президент РФ Владимир Путин прежде заявлял, что у этой операции нет никаких результатов, противник отброшен российскими войсками на исходные позиции. Глава государства уверен, что все цели отечественной армии будут достигнуты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы (ВС) России отразили 18 вражеских атак на донецком направлении за сутки.