Когда конец? Эксперты спрогнозировали завершение конфликта на Украине

Представлены несколько сценариев развития событий, а также их влияние на экономику.

Международный валютный фонд разработал три сценария по конфликту на Украине: негативный, базовый и позитивный. Первый из них прогнозирует завершение боевых действий в 2025 году. Об этом сообщается в докладе МВФ.

«Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный (конфликт. — Прим. ред.), сохраняет предположение о прекращении (боевых действий. — Прим. ред.) к концу 2025 года», — говорится в документе.

При таком сценарии ВВП Украины упадет на 5% в 2024 году, а в 2025-м не ожидается ни роста, ни снижения.

Базовый макроэкономический прогноз предусматривает завершение конфликта в конце 2024-го. В таком случае в следующем году ВВП Украины увеличится на 3-4%, а в 2025-м — на 6,5%.

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А в позитивном сценарии сроки окончания боевых действий на Украине не называются, но рост ВВП может составить до 10% в 2025 году. Этот прогноз будет реализован при высоком уровне инвестиций, миграционного притока и росте производительности. Однако же есть неопределенность в отношении данных показателей.

В 2023 году международная организация ожидает роста ВВП Украины на 4,5%. Отмечается, что экономика в этой стране устойчива.

Российская спецоперация на Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвал миротворческую миссию России «вторжением», усилил санкционное давление и фактически объявил РФ войну. С первых дней спецоперации они оказывают поддержку Незалежной, поставляя вооружение и обучая боевиков ВСУ по стандартам НАТО.

Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

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Сегодня все задаются вопросом о том, когда же закончится конфликт Украины и России. Причем варианты ответа на него разные. Так, например, западные чиновники полагают, что конфликт может затянуться на пять лет. При этом глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал 2024 год решающим в ситуации на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СМИ узнали о готовности России к переговорам с Украиной.