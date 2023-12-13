Ледяной капкан: Ростов-на-Дону превратился в каток
180 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за ледяного дождя
Фото: © РИА Новости / Илья Аверьянов; 5-tv.ru
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Работу коммунальщиков после ледяного дождя проверит прокуратура.
Сегодня прокуратура очень заинтересовалась работой ростовских коммунальщиков. После того, как прошел ледяной дождь — город превратился в сплошной каток. Итог — огромное число аварий и травм.
Больше 300 человек с переломами обратились к врачам, городские больницы переполнены, пациентов приходится размещать прямо в коридорах.
Вместо того, чтобы посыпать дороги солью, местные коммунальщики решили высадить тюльпаны. И это в то время, когда без света из-за оборвавшихся от наледи проводов осталось почти 200 тысяч человек.
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