Ледяной капкан: Ростов-на-Дону превратился в каток

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180 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за ледяного дождя

Ледяной капкан: Ростов-на-Дону превратился в каток

Фото: © РИА Новости / Илья Аверьянов; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Работу коммунальщиков после ледяного дождя проверит прокуратура.

Сегодня прокуратура очень заинтересовалась работой ростовских коммунальщиков. После того, как прошел ледяной дождь — город превратился в сплошной каток. Итог — огромное число аварий и травм.

Больше 300 человек с переломами обратились к врачам, городские больницы переполнены, пациентов приходится размещать прямо в коридорах.

Вместо того, чтобы посыпать дороги солью, местные коммунальщики решили высадить тюльпаны. И это в то время, когда без света из-за оборвавшихся от наледи проводов осталось почти 200 тысяч человек.

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