Это конец: Израиль устроил «библейский потоп» в секторе Газа
WSJ: Израиль начал затапливать тоннели ХАМАС
Фото, видео: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy; 5-tv.ru
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Этот процесс займет несколько недель.
Армия Израиля этим утром начала затапливать морской водой туннели в секторе Газа. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Этот процесс займет несколько недель. Сообщается, что в туннелях могут оставаться боевики ХАМАС и заложники.
Издание подчеркивает, что подобные меры вызовут мировое осуждение действий Тель-Авива. Кроме того, по словам экспертов, затопление подземных коридоров также может привести к засолению почвы и проблемам с пресной водой в анклаве.
Ранее 5-tv.ru писал, что Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня на Ближнем Востоке. Кроме того, согласно документу, ХАМАС и Израиль должны немедленно и безоговорочно освободить всех заложников, а также соблюдать международное законодательство, особенно в отношении защиты гражданского населения.
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