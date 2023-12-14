Собянин: в Наро-Фоминском городском округе уничтожен беспилотник

В Наро-Фоминском городском округе уничтожен беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные службы работают на месте.